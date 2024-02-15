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Байден надав палестинцям тимчасовий захист від депортації у США

Байден надав палестинцям тимчасовий захист від депортації у США

Київ • УНН

 • 109343 перегляди

Байден надає тимчасовий захист від депортації палестинцям у США на 18 місяців.

Президент США Джо Байден заявив, що захистить палестинців у США від депортації. Він каже, що їх не висилатимуть із США протягом наступних 18 місяців, пише New York Times, передає УНН.

Деталі

За даними газети, захист охоплює близько 6000 палестинців у США.

У заяві, отриманій The New York Times, Байден сказав, що "багато мирних жителів залишаються в небезпеці" в Газі після атак ХАМАС 7 жовтня.

Тому я наказую відстрочити депортацію деяких палестинців, які перебувають у Сполучених Штатах

сказав він.

Рішення прийнято в той момент, коли Байден стикається з тиском через війну, особливо серед арабських американців, які колись були для нього надійним виборцем. Останніми тижнями пропалестинські групи проводили демонстрації біля місць його кампанії, скандуючи "Геноцид Джо".

Попри те, що критика Байдена щодо війни стала сильнішою після атаки 7 жовтня, Сполучені Штати не сигналізували про те, що вони планують серйозні зміни в політиці, наприклад висунення умов щодо мільярдів доларів військової допомоги Ізраїлю.

Доповнення

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, у війні Ізраїлю проти ХАМАС загинули понад 28 000 палестинців. Більша частина Гази залишилася в руїнах, оскільки Ізраїль бомбардує територію у відповідь на напади 7 жовтня, коли ХАМАС убив понад 1200 людей в Ізраїлі.

Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати фінансування пропалестинських протестів у США29.01.24, 02:28 • 30441 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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