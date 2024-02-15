Байден предоставил палестинцам временную защиту от депортации в США

Президент США Джо Байден заявил, что защитит палестинцев в США от депортации. Он говорит, что их не будут высылать из США в течение следующих 18 месяцев, пишет New York Times, передает УНН.

Детали

По данным газеты, защита охватывает около 6000 палестинцев в США.

В заявлении, полученном The New York Times, Байден сказал, что "многие мирные жители остаются в опасности" в Газе после атак ХАМАС 7 октября.

Поэтому я приказываю отсрочить депортацию некоторых палестинцев, находящихся в Соединенных Штатах сказал он.

Решение принято в тот момент, когда Байден сталкивается с давлением из-за войны, особенно среди арабских американцев, которые когда-то были для него надежным избирателем. В последние недели пропалестинские группы проводили демонстрации возле мест его кампании, скандируя "Геноцид Джо".

Несмотря на то, что критика Байдена относительно войны стала сильнее после атаки 7 октября, Соединенные Штаты не сигнализировали о том, что они планируют серьезные изменения в политике, например выдвижение условий относительно миллиардов долларов военной помощи Израилю.

Дополнение

По данным министерства здравоохранения Газы, в войне Израиля против ХАМАС погибли более 28 000 палестинцев. Большая часть Газы осталась в руинах, поскольку Израиль бомбит территорию в ответ на нападения 7 октября, когда ХАМАС убил более 1200 человек в Израиле.

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