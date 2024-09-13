Байден і Стармер сьогодні обговорять використання Україною ракет дальньої дії для ударів по рф: чого очікувати
Київ • УНН
Лідери США та Британії зустрінуться для обговорення можливості дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії для ударів по території росії. Це може бути їхня остання зустріч перед виборами в США.
Сьогодні, 13 вересня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США Джо Байден обговорять, чи дозволити Києву використовувати ракети дальнього радіусу дії для ударів по території росії. Їхня зустріч, ймовірно, стане останньою перед виборами, які можуть змінити політику США щодо України. Про це повідомляє УНН із посиланням на France 24.
Київ домагається від Вашингтона і Лондона зняття обмежень на використання зброї, виробленої цими країнами.Своєю чергою президент росії володимир путін попереджає, що якщо дати Україні "зелене світло", то це означатиме, що НАТО "воює" з москвою.
Британські ЗМІ повідомили, що Байден, який побоюється провокування ядерного конфлікту, готовий дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети на основі американських технологій, але не самі ракети американського виробництва.
Вашингтон готовий дозволити Україні використовувати для ударів по рф Storm Shadow, але не ATACMS - ЗМІ12.09.24, 20:27 • 39413 переглядiв
"Це стратегічні зустрічі для обговорення України та Близького Сходу, тому завтра (13 вересня- ред.) ми братимемо участь у стратегічному обговоренні з президентом саме на цьому рівні", - сказав Стармер у четвер.
Лідери двох країн зустрінуться в Білому домі о 16:30 за місцевим часом (20:30 GMT).
Доповнення
У літаку дорогою до Вашингтона, де відбудеться зустріч Стармера із президентом США Джо Байденом, прем'єр Британії заявив, що росія почала війну в Україні і може закінчити її просто зараз.
Нагадаємо
11 вересня Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація працює над можливим зняттям обмежень на використання Україною далекобійної зброї. Це може значно змінити хід війни, дозволивши Україні завдавати ударів по цілях у тилу супротивника.