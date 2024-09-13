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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 06:14  •  15078 просмотра

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Лидеры США и Великобритании встретятся для обсуждения возможности разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории россии. Это может быть их последняя встреча перед выборами в США.

Сегодня, 13 сентября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден обсудят, разрешить ли Киеву использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории россии. Их встреча, вероятно, станет последней перед выборами, которые могут изменить политику США в отношении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24

Киев добивается от Вашингтона и Лондона снятия ограничений на использование оружия, произведенного этими странами. В свою очередь президент России владимир путин предупреждает, что если дать Украине "зеленый свет", то это будет означать, что НАТО "воюет" с москвой.

Британские СМИ сообщили, что Байден, который опасается провоцирования ядерного конфликта, готов разрешить Украине использовать британские и французские ракеты на основе американских технологий, но не сами ракеты американского производства.

Вашингтон готовий дозволити Україні використовувати для ударів по рф Storm Shadow, але не ATACMS - ЗМІ12 сентября 2024, 17:27 • 37381 просмотр

"Это стратегические встречи для обсуждения Украины и Ближнего Востока, поэтому завтра (13 сентября- ред.) мы будем участвовать в стратегическом обсуждении с президентом именно на этом уровне", - сказал Стармер в четверг.

Лидеры двух стран встретятся в Белом доме в 16:30 по местному времени (20:30 GMT).

Дополнение

 В самолете по дороге в Вашингтон, где состоится встреча Стармера с президентом США Джо Байденом, премьер Британии заявил, что россия начала войну в Украине и может закончить ее просто сейчас

Напомним 

11 сентября Президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над возможным снятием ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия. Это может значительно изменить ход войны, позволив Украине наносить удары по целям в тылу противника.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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