"Багато зроблено для цього візиту": в Офісі Зеленського назвали теми переговорів з Орбаном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслив важливість візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що очікується дискусія на такі теми, як майбутнє Європи, безпека, міжнародне право та Формула миру, пише УНН.

"Багато зроблено для цього візиту. Важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право, Формулу миру"