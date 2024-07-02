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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59552 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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"Багато зроблено для цього візиту": в Офісі Зеленського назвали теми переговорів з Орбаном

Київ • УНН

 • 23217 перегляди

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслив важливість візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що очікується дискусія на такі теми, як майбутнє Європи, безпека, міжнародне право та Формула миру.

"Багато зроблено для цього візиту": в Офісі Зеленського назвали теми переговорів з Орбаном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслив важливість візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що очікується дискусія на такі теми, як майбутнє Європи, безпека, міжнародне право та Формула миру, пише УНН.

"Багато зроблено для цього візиту. Важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право, Формулу миру"

- написав у Telegram керівник Офісу Президента про візит Орбана.

Орбан підтвердив візит до Київ: показав фото із Зеленським02.07.24, 12:37 • 20748 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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