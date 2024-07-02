"Много сделано для этого визита": в Офисе Зеленского назвали темы переговоров с Орбаном
Киев • УНН
Глава Офиса Президента подчеркнул важность визита Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что ведется подготовка к дискуссиям на такие важные темы, как будущее Европы, безопасность, международное право и "Формула мира".
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул важность визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что ожидается дискуссия на такие темы, как будущее Европы, безопасность, международное право и Формула мира, пишет УНН.
Много сделано для этого визита. Важный разговор о будущем Европы, безопасности, международном праве, Формуле мира
Орбан подтвердил визит в Киев: показал фото с Зеленским2 июля 2024, 09:37 • 17066 просмотров
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