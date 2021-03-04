Багато відмов: лише 7 тисяч військових в зоні ООС дали згоду на вакцинацію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. З 40 тис. військовослужбовців у зоні ООС, лише 7 тис. дали згоду на вакцинацію від COVID-19. Про це в ефірі каналу “Україна 24”, розповів головний епідеміолог ЗСУ Микола Олим, передає кореспондент УНН.
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"На цей час надійшло 14 тис. доз вакцин до району проведення ООС. Вакцини розподілені між Донецькою та Луганською областями – відповідно, 7200 і 6800 доз. На цей час 884 особи провакциновані, з них у зоні ООС провакциновані 772 людини – це 12% з тих 7 тис. людей, які дали згоду на вакцинування", - розповів Олим.
За його словами, велика кількість військових відмовляється від щеплення.
"Є відмови серед бійців. Я вважаю, що така ситуація склалася внаслідок політизування вакцинальної кампанії. Тому, на жаль, відмови є. Якщо взяти від кількості військовослужбовців у зоні ООС, то з 40 тис. лише 7 тис. дали згоду", - зазначив він.
Доповнення
25 лютого цього року в районі проведення операції Об’єднаних сил почали вакцинацію від COVID-19.
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).