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Бабак: Рада не розглядатиме скандальний законопроект Бужанського

Бабак: Рада не розглядатиме скандальний законопроект Бужанського

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Скандальний мовний законопроект народного депутата України від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського не буде розглядатися в сесійній залі Верховної Ради. І якщо його не ухвалять до 1 вересня, у ньому немає сенсу. Таку думку у коментарі журналісту УНН висловив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Я не розумію, чому законопроект називають мовним. Він, насправді, мову не чіпає. Єдине, що законопроект Бужанського чіпає — це строки впровадження: для російськомовних шкіл з 1 вересня 2020 року починається збільшення української частини програми, а для всіх інших мов - з 2023 року", - сказав Бабак.

За його словами, цей законопроект про рівність, щоб не було дискримінації якоїсь конкретної мови.

"У залі його не було, і, очевидно, що його в залі не буде. Тому що, якщо він не буде прийнятий до 1 вересня, то в ньому немає сенсу. Бо з 1 вересня всі російськомовні школи перейдуть на українську мову згідно ЗУ "Про повну загальну середню освіту". Думаю, що не буде законопроекту Бужанського в залі", - підсумував Бабак.

Додамо, проектом закону передбачається надати право особам, які розпочали навчання мовою корінного народу або національної меншини до 1 вересня 2018 року, продовжити здобуття освіти за такими ж правилами до 1 вересня 2023 року (чинна норма — до 01.09.2020), поступово збільшуючи кількість навчальних предметів, що вивчаються українською мовою. Пропонується для осіб, які належать до національних меншин (корінних народів) України, скасувати вимоги щодо обов’язкового здобуття базової та профільної середньої освіти у закладах загальної освіти державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального процесу.

Зокрема, законопроектом пропонується відтермінування перехіду шкіл з російською мовою навчання на українську і відкласти його до 2023 року.

Профільний комітет Верховної Ради законопроект Бужанського відхилив, вказавши, що норми проекту тягнуть за собою додаткові бюджетні витрати. Сам Бужанський наполягає, що його законопроект відповідає європейським стандартам

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує "зірвати перехід на українську мову навчання".

Минулої п'ятниці, 17 липня, коли Рада планувала розглянути законопроект, під парламентом відбувалася акція протесту проти законопроекту Бужанського, під час якої сталася сутичка мітингувальників з поліцією

У підсумку Верховна Рада завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР, так і не розглянувши цей законопроект. 

Коментуючи можливість розгляду законопроекту Бужанського на позачергових сесіях ВР, спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що спрогнозувати, які питання потраплять до порядку денного позачергових сесій Верховної Ради України, точно неможливо. На позачергову сесію 21 липня питання цього законопроекту не виносилося. 

Українські Національні Новини

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