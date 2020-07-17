Рада офіційно пішла на канікули, не розглянувши мовного закону Бужанського
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Верховна Рада України сьогодні, 17 липня, завершила третю сесію дев’ятого скликання роботи ВР, не розглянувши мовний законопроект народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського, передає кореспондент УНН.
"Чергова, четверта, сесія ВРУ дев’ятого скликання розпочне свою роботу у вівторок, 1 вересня 2020 року, о 10:00 ранку. Шановні народні депутати, тертю сесію ВРУ дев’ятого скликання оголошую закритою", - оголосив голова ВРУ Дмитро Разумков.
Додамо, що сьогодні народні депутати так і не розглянули законопроект Бужанського про мову, через який під ВР сталися сутички мітингувальників поліцією.
Відтак, у російськомовних школах з 1 вересня 2020 року продовжиться навчання виключно українською мовою.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про календарний план проведення четвертої сесії ВРУ дев'ятого скликання, згідно з яким четверта сесія ВР почнеться 1 вересня.