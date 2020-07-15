Верховна Рада затвердила календарний план наступної сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3798 про календарний план проведення четвертої сесії ВРУ дев'ятого скликання з вересня 2020 року по січень 2021 року. Відповідне рішення підтримали 350 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"У цій постанові тиждень, який передує 26 жовтня, є пленарним. Ми зараз нічого не можемо змінити. Ці зміни можуть відбутися лише за рішенням регламентного комітету. Однак, оскільки було звернення декількох депутатських фракцій і груп, я звертаюся до регламентного комітету в вересні переглянути таке рішення і змінити порядок нашої роботи, щоб цей тиждень припав на роботу в регіонах", - сказав спікер парламенту Дмитро Разумков.
Так, ВР затвердила календарний план проведення четвертої сесії ВРУ дев’ятого скликання. Проектом постанови про календарний план пропонується розпочати четверту сесію ВРУ дев’ятого скликання 1 вересня 2020 року, а закінчити - 22 січня 2021 року.
На час проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проектом календарного плану відводяться для:
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- пленарних засідань Верховної Ради України – 10 тижнів;
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- роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) - 7 тижнів;
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- роботи народних депутатів з виборцями – 4 тижні;
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- проведення "години запитань до Уряду" у ВРУ - 10 годин.
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Нагадаємо, що цей пленарний тиждень, згідно з календарним планом, має стати останнім у третій сесії ВР. Нардепи планували закінчити розгляд законопроекту про гральний бізнес у другому читанні, а також проголосувати за нового очільника Нацбанку.
Водночас, голова ВР Дмитро Разумков заявляв, що Верховна Рада за необхідності готова зібратися для роботи на позачерговій сесії.
Також у "Слузі народу" не виключали можливості позачергових засідань Ради після закінчення сесії.