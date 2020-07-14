Рада готова за необхідності працювати на позачерговій сесій - Разумков

“Я думаю ні, наступний тиждень це мало реально і не зовсім потрібно. Тому що поїдуть народні депутати працювати в округи, в свої області, міста… Але ми говорили з колегами, якщо буде необхідність, є такий механізм, як позачергова сесія. Вона також скликається або на вимогу Президента або на вимогу 150 народних депутатів. Якщо ми будемо бачити, що без ВР, як завжди, не можна вирішити ті чи інші питання, ми обов’язково будемо працювати”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада на пленарному засіданні 14 липня продовжить розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні та планує розглянути ще низку питань. Окрім того, парламентарі запланували проведення двох позачергових засідань.



