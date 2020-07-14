ВР сьогодні проведе два позачергових засідання і займеться питанням грального бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні продовжить розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні та планує розглянути ще низку питань. Окрім того, парламентарі запланували проведення двох позачергових засідань. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, Рада планує продовжити розгляд законопроекту №2285-д щодо організації та проведення азартних ігор, а також законопроекти про внесення змін до бюджету щодо фінансування заводу імені О. Макарова, підтримку інвестиційних проектів. А також законопроект про посилення відповідальності за незаконну торгівлю пальним.
Окрім того, на позачергових засіданнях парламентарі планують розглянути законопроект №3612 щодо роздрібної торгівлі лікарськими засобами, №3781 щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, №2013 щодо підвищення стипендій дітям-сиротам.
А також планують розглянути законопроект №3133 та альтернативні до нього щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 14 липня позачергового засідання ВР за вимогою 158 народних депутатів.