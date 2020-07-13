Разумков підписав розпорядження про проведення завтра позачергового засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 14 липня позачергового засідання ВР за вимогою 158 народних депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.
"У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту ВРУ: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 15 годину 14 липня 2020 року", - йдеться у тексті розпорядження.
Так, на позачерговому пленарному засіданні планується розгляд низки законопроектів, зокрема, №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та №3781 щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, за інформацією фракції "Слуга народу" цього тижня Верховній Раді України доведеться працювати вдвічі більше, не виключається можливість проведення позачергових засідань і після закінчення дев’ятої сесії ВР.