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Разумков підписав розпорядження про проведення завтра позачергового засідання ВР

Разумков підписав розпорядження про проведення завтра позачергового засідання ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 14 липня позачергового засідання ВР за вимогою 158 народних депутатів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

"У зв’язку з вимогою 158 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту ВРУ: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 15 годину 14 липня 2020 року", - йдеться у тексті розпорядження.

Так, на позачерговому пленарному засіданні планується розгляд низки законопроектів, зокрема, №3658 щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії та №3781 щодо додаткової державної підтримки дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, за інформацією фракції "Слуга народу" цього тижня Верховній Раді України доведеться працювати вдвічі більше, не виключається можливість проведення позачергових засідань і після закінчення дев’ятої сесії ВР.

Українські Національні Новини

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