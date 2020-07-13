У "Слузі народу" не виключили можливість позачергових засідань Ради після закінчення сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Цього тижня Верховній Раді України доведеться працювати вдвічі більше, не виключається можливість проведення позачергових засідань і після закінчення дев’ятої сесії ВР. Про це заявила в ефірі одного з телеканалів заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко, передає УНН.
"Той план, який ВР собі ставила до кінця сесії, ми не встигаємо. У зв’язку з цим сьогодні буде позачергове пленарне засідання, так само планується пленарне засідання завтра. Можливо, ще буде кілька протягом тижня", - сказала Янченко.
За її словами, на позачергових засіданнях будуть розглядати зміни до бюджету та питання "зеленого тарифу".
"Я думаю, що ВР доведеться працювати цього тижня вдвічі більше, і також не виключаю і такої можливості, що будуть позачергові пленарні засідання і після закінчення цього тижня", - сказала Янченко.
Додамо, що цей тиждень є останнім пленарним тижнем дев’ятої сесії ВР. Із наступного понеділка парламент має піти на канікули до вересня.
Нагадаємо, на сьогодні заплановане позачергове засідання Верховної Ради України. Завтра, 14 липня, відбудеться ще одне позачергове засідання парламенту.