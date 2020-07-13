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В "Слуге народа" не исключили возможность внеочередных заседаний Рады после окончания сессии

В "Слуге народа" не исключили возможность внеочередных заседаний Рады после окончания сессии

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 • 11988 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. На этой неделе Верховной Раде Украины придется работать вдвое больше, не исключается возможность проведения внеочередных заседаний и после окончания девятой сессии ВР. Об этом заявила в эфире одного из телеканалов заместитель главы фракции "Слуга народа" Галина Янченко, передает УНН.

"Тот план, который ВР себе ставила до конца сессии, мы не успеваем. В связи с этим сегодня будет внеочередное пленарное заседание, так же планируется пленарное заседание завтра. Возможно, еще будет несколько в течение недели", - сказала Янченко.

По ее словам, на внеочередных заседаниях будут рассматривать изменения в бюджет и вопросы "зеленого тарифа".

"Я думаю, что ВР придется работать на этой неделе вдвое больше, и также не исключаю и такой возможности, что будут внеочередные пленарные заседания и после окончания этой недели", - сказала Янченко.

Добавим, что эта неделя является последней пленарной неделей девятой сессии ВР. Со следующего понедельника парламент должен уйти на каникулы до сентября.

Напомним, на сегодня запланировано внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Завтра, 14 июля, состоится еще одно внеочередное заседание парламента.

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