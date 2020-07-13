Разумков скликає ще одне позачергове засідання ВР

"Вже підготовлено або зараз буде підготовлено ще одне розпорядження голови ВРУ про скликання позачергового засідання ВРУ завтра о 15 годині на вимогу 158 народних депутатів України. Перелік питань також визначений і незабаром буде доведений до нардепів", - зазначив Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. На сьогоднішньому позачерговому засіданні Рада планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про призначення місцевих виборів у 2020 році та законопроект про внесення змін до держбюджету щодо проведення виборів.