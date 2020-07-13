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Разумков скликає ще одне позачергове засідання ВР

Разумков скликає ще одне позачергове засідання ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Завтра, 14 липня, о 15:00, відбудеться ще одне позачергове засідання Верховної Ради України. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради у ВР, передає кореспондент УНН.

"Вже підготовлено або зараз буде підготовлено ще одне розпорядження голови ВРУ про скликання позачергового засідання ВРУ завтра о 15 годині на вимогу 158 народних депутатів України. Перелік питань також визначений і незабаром буде доведений до нардепів", - зазначив Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. На сьогоднішньому позачерговому засіданні Рада планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про призначення місцевих виборів у 2020 році та законопроект про внесення змін до держбюджету щодо проведення виборів.

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