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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 90543 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107163 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112026 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113631 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103125 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102694 просмотра

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Разумков созывает еще одно внеочередное заседание ВР

Разумков созывает еще одно внеочередное заседание ВР

Киев  •  УНН

 • 12771 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Завтра, 14 июля, в 15:00, состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

"Уже подготовлено или сейчас будет подготовлено еще одно распоряжение главы ВРУ о созыве внеочередного заседания ВРУ завтра в 15 часов по требованию 158 народных депутатов Украины. Перечень вопросов также определен и вскоре будет доведен до нардепов", - отметил Разумков.

Как сообщал УНН ранее, сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. На сегодняшнем внеочередном заседании Рада планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о назначении местных выборов в 2020 году и законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно проведения выборов.

Украинские Национальные Новости

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