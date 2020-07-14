Рада готова при необходимости работать на внеочередной сессии - Разумков

"Я думаю нет, следующую неделю это мало реально и не совсем нужно. Потому что поедут народные депутаты работать в округа, в свои области, города... Но мы говорили с коллегами, если будет необходимость, есть такой механизм, как внеочередная сессия. Она также созывается или по требованию Президента или по требованию 150 народных депутатов. Если мы будем видеть, что без ВР, как всегда, нельзя решить те или иные вопросы, мы обязательно будем работать", - сказал Разумков.

Напомним, что Верховная Рада на пленарном заседании 14 июля продолжит рассмотрение законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине и планирует рассмотреть еще ряд вопросов. Кроме того, парламентарии запланировали проведение двух внеочередных заседаний.



