Під Радою на акції проти мовного закону Бужанського сталася сутичка з поліцією

Так, сутичка між учасниками акції протесту проти мовного законопроекту та правоохоронцями сталася під час спроби учасників потрапити до Ради.

Також правоохоронці застосували гумові кийки.

Нагадаємо, Національна поліція та Національна гвардія посилили заходи безпеки у центрі Києва через акцію протесту проти мовного законопроекту народного депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського під Верховною Радою.



Додамо, що підставою для організації заходу із захисту української мови став законопроект нардепа з фракції “Слуга народу” Максима Бужанського, яким пропонується відтермінування перехід шкіл з російською мовою навчання на українську. У законопроекті запропоновано відкласти перехід до 2023 року. Профільний комітет Верховної Ради законопроект Бужанського відхилив, вказавши, що норми проекту тягнуть за собою додаткові бюджетні витрати. Сам Бужанський наполягає, що його законопроект відповідає європейським стандартам.



