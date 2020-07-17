Под Радой на акции против языкового закона Бужанского произошла стычка с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Под Верховной Радой сегодня произошло столкновение на акции протеста против языкового законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского между активистами и правоохранителями, передает корреспондент УНН.
Так, столкновение между участниками акции протеста против языкового законопроекта и правоохранителями произошло при попытке участников попасть в Раду.
Также правоохранители применили резиновые дубинки.
Напомним, Национальная полиция и Национальная гвардия усилили меры безопасности в центре Киева из-за акции протеста против языкового законопроекта народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского под Верховной Радой.
Добавим, что основанием для организации мероприятия по защите украинского языка стал законопроект нардепа из фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, которым предлагается отсрочка перехода школ с русским языком обучения на украинский. В законопроекте предложено отложить переход до 2023 года. Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы. Сам Бужанский настаивает, что его законопроект соответствует европейским стандартам.