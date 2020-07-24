Бабак: Рада не будет рассматривать скандальный законопроект Бужанского

"Я не понимаю, почему законопроект называют языковым. Он на самом деле язык не трогает. Единственное, что законопроект Бужанского трогает - это сроки внедрения: для русскоязычных школ с 1 сентября 2020 года начинается увеличение украинской части программы, а для всех остальных языков - с 2023 года", - сказал Бабак.

По его словам, этот законопроект о равенстве, чтобы не было дискриминации какого-то конкретного языка.

"В зале его не было, и, очевидно, что его в зале не будет. Потому что, если он не будет принят до 1 сентября, то в нем нет смысла. Потому что с 1 сентября все русскоязычные школы перейдут на украинский язык согласно ЗУ "О полном общем среднем образовании". Думаю, что не будет законопроекта Бужанского в зале", - подытожил Бабак.

Добавим, проектом закона предусматривается предоставить право лицам, которые начали обучение на языке коренного народа или национального меньшинства до 1 сентября 2018 года, продолжить получение образования по таким же правилам до 1 сентября 2023 года (действующая норма - до 01.09.2020), постепенно увеличивая количество учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Предлагается для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (коренным народам) Украины, отменить требования относительно обязательного получения базового и профильного среднего образования в учреждениях общего образования на государственном языке в объеме не менее 80 процентов годового объема учебного процесса.

В частности, законопроектом предлагается отсрочка перехода школ с русским языком обучения на украинский и отложить его до 2023 года.

Профильный комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил, указав, что нормы проекта влекут за собой дополнительные бюджетные расходы. Сам Бужанский настаивает, что его законопроект соответствует европейским стандартам.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения".

В минувшую пятницу, 17 июля, когда Рада планировала рассмотреть законопроект, под парламентом проходила акция протеста против законопроекта Бужанского, во время которой произошло столкновение митингующих с полицией.

В итоге Верховная Рада завершила третью сессию девятого созыва работы ВР, так и не рассмотрев этот законопроект.

Комментируя возможность рассмотрения законопроекта Бужанского на внеочередных сессиях ВР, спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что спрогнозировать, какие вопросы попадут в повестку дня внеочередных сессий Верховной Рады Украины, точно невозможно. На внеочередную сессию 21 июля вопрос этого законопроекта не выносился.