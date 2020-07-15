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Мовний омбудсмен закликав Раду не підтримувати законопроект Бужанського про мову

Мовний омбудсмен закликав Раду не підтримувати законопроект Бужанського про мову

Київ • УНН

 • 21892 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати законопроект народного депутата зі "Слуги народу" Максима Бужанського про державну мову в освітньому процесі. Про це йдеться у дописі омбудсмена у Facebook, передає УНН.

"Звертаюся до народних депутатів України з закликом не підтримувати і зняти з розгляду проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти" (№2362)", - написав Кремінь.

На його думку, згаданий законопроект передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на "звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі".

Уповноважений згадав, що, по-перше, документ пропонує "зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року". Крім того, з його слів, проект дозволяє і після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин, у той час як згідно з чинним законодавством це становить 20%.

Також, пише Кремінь, відповідно до законопроекту, у всіх школах України можна буде викладати "один або декілька предметів", у тому числі, російською мовою.

"Твердження, що цей законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин, не відповідають дійсності. Адже Закон України "Про освіту", мовні норми якого були предметом розгляду в Конституційному Суді, рішенням Конституційного Суду №10-р/2019 від 16 липня 2019 року визнаний таким, що відповідає Конституції України", - підкреслив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, цього тижня ВР розгляне законопроект про перехід російськомовних шкіл на українську мову навчання. У ньому планують розглянути перехід російськомовних шкіл з 2023 року, щоб усунути дискримінацію, оскільки школи, в яких навчання відбувається мовами нацменшин Європейського Союзу, переходять на українську мову навчання тільки з вересня 2023 року.

Українські Національні Новини

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