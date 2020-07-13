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ВР цього тижня розгляне законопроект про перехід російськомовних шкіл на українську

ВР цього тижня розгляне законопроект про перехід російськомовних шкіл на українську

Київ • УНН

 • 38725 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підтримав пропозицію від голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка про розгляд на цьому тижні законопроекту про перехід російськомовних шкіл на українську мову, передає кореспондент УНН із засідання погоджувальної ради.

"Прохання законопроект №2362 щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову обов’язково включити в порядок денний цього тижня", - сказав Корнієнко.

Він додав, що з вересня цей закон має вже запрацювати, для цього його потрібно ухвалити саме зараз, а не на наступній сесії ВР.

"Прохання до Апарата №2362 врахувати, наприклад, на четвер", - додав Разумков.

Нагадаємо, як повідомляли у МОН раніше, з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

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