З вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла міністр освіти України Ганна Новосад, передає УНН.
"Російськомовні школи ще є, проте з вересня 2020 року такі школи, вони переходять на українську мову навчання. Власне, представники російської меншини, вони мають, ці школи, мають перейти на українську до вересня 2020-го", - зазначила міністр.
"Мови меншин, які належать до мов Європейського Союзу - з вересня 2023 року. Власне і тих, і тих ми маємо до цього переходу підготувати. Проте в цих школах, які будуть навчатися переважно українською мовою, все одно зберігатиметься можливість вивчати свій предмет - рідну мову рідною мовою, чи літературу", - додала Новосад.
З її слів, якщо говорити про російську меншину, "то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати окремі факультативи".
Нагадаємо, раніше міністр Новосад заявляла, що українська школа зберегла радянський негатив.