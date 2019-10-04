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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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З вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську - міністр

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. З вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла міністр освіти України Ганна Новосад, передає УНН.

З вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську - міністр

"Російськомовні школи ще є, проте з вересня 2020 року такі школи, вони переходять на українську мову навчання. Власне, представники російської меншини, вони мають, ці школи, мають перейти на українську до вересня 2020-го", - зазначила міністр.

"Мови меншин, які належать до мов Європейського Союзу - з вересня 2023 року. Власне і тих, і тих ми маємо до цього переходу підготувати. Проте в цих школах, які будуть навчатися переважно українською мовою, все одно зберігатиметься можливість вивчати свій предмет - рідну мову рідною мовою, чи літературу", - додала Новосад.

З її слів, якщо говорити про російську меншину, "то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати окремі факультативи".

Нагадаємо, раніше міністр Новосад заявляла, що українська школа зберегла радянський негатив.

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