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С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский - министр

Киев • УНН

 • 18775 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала министр образования Украины Анна Новосад, передает УНН.

С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский - министр

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы, они переходят на украинский язык обучения. Собственно, представители российского меньшинства, они, эти школы, должны перейти на украинский до сентября 2020-го", - отметила министр.

"Языки меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза - с сентября 2023 года. Собственно и тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить. Однако в этих школах, которые будут учиться преимущественно на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык родным языком, или литературу", - добавила Новосад.

По ее словам, если говорить о российском меньшинстве, "то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь отдельные факультативы".

Напомним, ранее министр Новосад заявляла, что украинская школа сохранила советский негатив.

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