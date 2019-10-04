С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский - министр

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы, они переходят на украинский язык обучения. Собственно, представители российского меньшинства, они, эти школы, должны перейти на украинский до сентября 2020-го", - отметила министр.

"Языки меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза - с сентября 2023 года. Собственно и тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить. Однако в этих школах, которые будут учиться преимущественно на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык родным языком, или литературу", - добавила Новосад.

По ее словам, если говорить о российском меньшинстве, "то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь отдельные факультативы".

Напомним, ранее министр Новосад заявляла, что украинская школа сохранила советский негатив.