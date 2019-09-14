Українська школа зберегла радянський негатив - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Українська школа перейняла на себе увесь радянський негатив. Про це сказала міністр освіти України Ганна Новосад на конференції YES, передає кореспондент УНН.
"Українська школа - це школа, яка, на жаль, перейняла на себе всі ті негативи, які були в радянській школі", - сказала Новосад.
Новосад сказала, що відносини в шкільні системі побудовані на страху на всіх рівнях - від учня й вчителя до чиновників.
"Страх пронизує абсолютно всі відносини: вчитель - учень, учитель - директор, батьки - директор, директор - міністерство. Якщо ми не приберемо цей страх, який сковує будь-який творчий потенціал, будь-яку можливість до діалогу, то ми не зможемо говорити про щасливих, успішних громадян", - сказала вона.
Новосад сказала, що відомство продовжуватиме впроваджувати реформу, розпочату минулою командою, й враховувати досвід скандинавських країн.
Нагадаємо, раніше Прем'єр Гончарук заявив, що освіта стане пріоритетом уряду.