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Освіта стане пріоритетом уряду - Гончарук

Освіта стане пріоритетом уряду - Гончарук

Київ • УНН

 • 17587 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Уряд зосередиться на освіті як на одному з основних пріоритетів. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свободи слова", передає УНН.

"Освіта – це перше, на чому ми маємо як країна зосередитися. Освіта, інновації і технології", - сказав Гончарук.

Як повідомляв УНН, нардепи до четверга мають подати пропозиції щодо змін в чинному законодавстві.

Колишня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич офіційно привітала свою наступницю Ганну Новосад з призначенням на посаду та вручила їй перехідні книги з описом реформ, які здійснювало відомство у період її керівництва.

“Я вважаю, що ваше призначення є одним із найвдаліших рішень цього уряду. Ви є людиною, яка є співтворцем багатьох позитивних змін, що ми здійснили за останні три роки. Крім того, ви розумієте їхню природу та причини. Я впевнена, що усе це стане запорукою розвитку освітньої галузі”, – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі вона подарувала новій очільниці дві перехідні книги, куди увійшов опис реформ, які здійснювало Міністерство протягом 2016-2019 років.

Українські Національні Новини

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