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Нардепи до четверга мають подати пропозиції щодо змін в чинному законодавстві

Нардепи до четверга мають подати пропозиції щодо змін в чинному законодавстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. До четверга народні депутати мають подати свої пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства за предметами відання комітетів. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук на засіданні погоджувальної ради депутатських францій, передає кореспондент УНН.

“Якщо у вас будуть пропозиції, зміни, доповнення чи інші форми звернення громадян, будь ласка, давайте. До дня четверга давайте свої пропозиції, якщо якийсь законопроект не зовсім коректно визначений в цьому проекті і він належить чи не належить до питань відання комітету”, — сказав Стефанчук.

За його словами відбувся розподіл чинних законодавчих актів по комітетах з метою, щоб народні депутати вели дуже важливу місію парламенту — це моніторинг за дією законодавчих актів.

Нагадаємо, Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому проект закону про внесення змін до Конституції щодо зняття недоторканності з народних депутатів України.

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