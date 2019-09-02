Комітет рекомендував Раді схвалити зняття недоторканності з нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому проект закону про внесення змін до Конституції щодо зняття недоторканності з народних депутатів України, передає УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.
"Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді, поданий Президентом України як невідкладний, проект закону "Про зняття недоторканності з народних депутатів України" (№ 7203) прийняти в цілому як закон", - вказали у ВР.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні комітету.
Цим законопроектом вилучаються два абзаци зі статті 80 Конституції України, які обумовлюють недоторканність народних депутатів України.
Нову редакцію цієї статті Конституції пропонується ухвалити у такому вигляді: "Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".
Нагадаємо, 2 вересня на засіданні комітету з правової політики між нардепами виникла суперечка.