На засіданні комітету з правової політики між нардепами виникла суперечка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Народний депутат від партії "Батьківщина" Сергій Власенко відмовився брати участь в засіданні парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя, на якому розглядалося питання про внесення змін до Конституції щодо зняття недоторканності, через незгоду з розглядом змін до Основного Закону до початку чергової сесії, що має відбутися 3 вересня, передає кореспондент УНН.
Власенко назвав засідання незаконним.
Так, він та Руслан Князевич запропонували не проводити засідання комітету, а провести обговорення. Нардепи висловили незгоду з включенням до порядку денного комітету законопроекту про зняття недоторканності з нардепів, тим більше, що засідання комітету, яке відбувається сьогодні - позапланове, а наступна сесія парламенту розпочнеться 3 вересня. Відповідно до законодавства, нардепи можуть провести розгляд змін до Конституції тільки на наступній сесії за сесію, на якій зміни були ухвалені (зміни були ухвалені на першій сесії новообраної ВР, яка відбувалася 29-30 серпня, а наступна сесія розпочнеться 3 вересня).
"Мій правовий досвід навчив мене однієї простої речі, не можна брати участь у незаконних діях, я вважаю зазначені дії незаконними. Я дуже дякую колегам за співпрацю, але я з вашого дозволу не буду приймати участі сьогодні в засіданні комітету. Я вважаю його незаконним", - сказав Власенко та пішов з засідання комітету.
Руслан Князевич своєю чергою запропонував направити законопроект про зняття з нардепів недоторканності до Венеціанської комісії. Але ця пропозиція не знайшла підтримки в членів комітету.
Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.