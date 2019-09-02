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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112804 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123643 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115167 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121108 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125904 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151199 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150750 просмотра

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Комитет рекомендовал Раде одобрить снятие неприкосновенности с нардепов

Комитет рекомендовал Раде одобрить снятие неприкосновенности с нардепов

Киев  •  УНН

 • 13321 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде, поданный Президентом Украины как неотложный проект закона "О снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины" (№ 7203) принять в целом как закон", - указали в ВР.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

Этим законопроектом изымаются два абзаца из статьи 80 Конституции Украины, обуславливающих неприкосновенность народных депутатов Украины.

Новая редакция этой статьи Конституции предлагается принять в таком виде: "Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Напомним, 2 сентября на заседании комитета по правовой политике между нардепами возник спор.

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