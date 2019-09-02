Нардепы до четверга должны подать предложения относительно изменений в действующем законодательстве

“Если у вас будут предложения, изменения, дополнения или другие формы обращения граждан, пожалуйста, давайте. Ко дню четверга давайте свои предложения, если какой-то законопроект не совсем корректно определен в этом проекте и он принадлежит или не принадлежит к вопросам ведения комитета”, — сказал Стефанчук.

По его словам произошло разделение действующих законодательных актов по комитетам с целью, чтобы народные депутаты вели очень важную миссию парламента — это мониторинг по действию законодательных актов.

Напомним, Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины.