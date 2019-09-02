Образование станет приоритетом правительства - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Правительство сосредоточится на образовании как на одном из основных приоритетов. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"Образование - это первое, на чем мы как страна сосредоточиться. Образование, инновации и технологии", - сказал Гончарук.
Как сообщал УНН, нардепы до четверга должны подать предложения относительно изменений в действующем законодательстве.
Бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич официально поздравила свою преемницу Анна Новосад с назначением на должность и вручила ей переходные книги с описанием реформ, которые осуществляло ведомство в период ее руководства.
"Я считаю, что ваше назначение является одним из самых удачных решений этого правительства. Вы являетесь человеком, который является соавтором многих положительных изменений, что мы осуществили за последние три года. Кроме того, вы понимаете их природу и причины. Я уверена, что все это станет залогом развития образования", - говорится в сообщении.
Во время встречи она подарила новой руководительнице две переходные книги, куда вошло описание реформ, которые осуществляло Министерство в течение 2016-2019 годов.