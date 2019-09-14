Украинская школа сохранила советский негатив - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украинская школа приняла на себя весь советский негатив. Об этом сказала министр образования Украины Анна Новосад на конференции YES, передает корреспондент УНН.
"Украинская школа - это школа, которая, к сожалению, приняла на себя все те негативы, которые были в советской школе", - сказала Новосад.
Новосад сказала, что отношения в школьной системе построены на страхе на всех уровнях - от ученика и учителя до чиновников.
"Страх пронизывает абсолютно все отношения: учитель - ученик, учитель - директор, родители - директор, директор - министерство. Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, то мы не сможем говорить о счастливых, успешных гражданах", - сказала она.
Новосад сказала, что ведомство будет продолжать внедрять реформу, начатую прошлой командой, и учитывать опыт скандинавских стран.
Напомним, ранее Премьер Гончарук заявил, что образование станет приоритетом правительства.