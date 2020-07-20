Разумков прокоментував можливість розгляду мовного законопроекту Бужанського на позачергових сесіях ВР

"На минулому пленарному тижні ми не пройшли багато законопроектів, оскільки це був останній пленарний тиждень, ми рухалися по тому графіку, який був спочатку у вівторок, потім в середу, четвер і п’ятницю, фактично просто добавляючи законопроекти до попереднього дня…

Щодо позачергових сесій, на жаль, я не можу на 100% коментувати, що потрапить або що не потрапить, тому що позачергова сесія скликається згідно з Конституцією, виключно двома шляхами. Перший – вимога Президента України, і другий – вимога 150 народних депутатів України. Саме вони визначають перелік питань, які виносяться на позачергову сесію… Якщо таких ініціатив від народних депутатів не буде, або буде, ви обов’язково про це дізнаєтесь. На ту позачергову сесію, яка відбудеться у цій залі завтра, це питання (мовного законопроекту Бужанського - ред.) не виносилося, як і багато інших питань, які залишилися минулого тижня", - зазначив він.

Окрім того, за словами Разумкова, з вересня це питання не буде актуальним.

"Мені зараз важко говорити про цей законопроект, тому що сьогодні (він - ред.) називається як зміни до мовного закону. Насправді, якщо бути зовсім коректним, там пов’язано лише з однією нормою і саме викладання у школах з 1 вересня 2020 року. Наскільки я розумію, це буде наше перше засідання четвертої сесії ВР України 9 скликання, то саме цей законопроект, він, мабуть, не актуальний", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада планувала розглянути цей законопроект, яким передбачається надати право особам, які розпочали навчання мовою корінного народу або національної меншини до 1 вересня 2018 року, продовжити здобуття освіти за такими ж правилами до 1 вересня 2023 року (чинна норма — до 01.09.2020), поступово збільшуючи кількість навчальних предметів, що вивчаються українською мовою. Пропонується для осіб, які належать до національних меншин (корінних народів) України, скасувати вимоги щодо обов’язкового здобуття базової та профільної середньої освіти у закладах загальної освіти державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального процесу.

Зокрема, проектом закону пропонується відтермінування перехід шкіл з російською мовою навчання на українську. У законопроекті запропоновано відкласти перехід до 2023 року.

Профільний комітет Верховної Ради законопроект Бужанського відхилив, вказавши, що норми проекту тягнуть за собою додаткові бюджетні витрати. Сам Бужанський наполягає, що його законопроект відповідає європейським стандартам.

Водночас, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує "зірвати перехід на українську мову навчання".

Додамо, що минулої п'ятниці, 17 липня, коли Рада планувала розглянути законопроект, під парламентом відбувалася акція протесту проти законопроекту Бужанського, під час якої сталася сутичка мітингувальників з поліцією.