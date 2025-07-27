"Азбука побєди": росіяни розробили інтерактивний посібник для першокласників на окупованих територіях
Київ • УНН
росіяни розробили інтерактивну "азбуку побєди" для першокласників на тимчасово окупованих територіях, яка спотворює історію та ігнорує внесок України. Цей посібник є кроком до ідеологічного підкорення українських дітей.
Росіяни розробили інтерактивну "азбуку перемоги" для першокласників на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Деталі
Зазначається, що з 1 вересня діти навчатимуться за пропагандистським посібником, який спотворює історію. Зокрема, у "азбуці":
- вигадані подвиги міфічних героїв (типу "панфіловців");
- культ перемоги СРСР, перебільшена роль росії;
- повне ігнорування внеску України та союзників.
Це черговий крок до ідеологічного підкорення українських дітей через школу
Там підкреслюють, що москва хоче, щоб нове покоління вважало себе "нащадками переможців", але не українцями.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".
Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.
"Народна культура": окупанти на ТОТ змінюють ідентичність українських дітей через дитсадки24.07.25, 05:05 • 5824 перегляди