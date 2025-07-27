"Азбука победы": россияне разработали интерактивное пособие для первоклассников на оккупированных территориях
Киев • УНН
Россияне разработали интерактивную "азбуку победы" для первоклассников на временно оккупированных территориях, которая искажает историю и игнорирует вклад Украины. Это пособие является шагом к идеологическому подчинению украинских детей.
Россияне разработали интерактивную "азбуку победы" для первоклассников на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Отмечается, что с 1 сентября дети будут учиться по пропагандистскому пособию, которое искажает историю. В частности, в "азбуке":
- вымышленные подвиги мифических героев (типа "панфиловцев");
- культ победы СССР, преувеличенная роль России;
- полное игнорирование вклада Украины и союзников.
Это очередной шаг к идеологическому подчинению украинских детей через школу
Там подчеркивают, что Москва хочет, чтобы новое поколение считало себя "потомками победителей", но не украинцами.
Напомним
На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота". Детей из детских садов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".
Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие РФ" и искаженную историю.
«Народная культура»: оккупанты на ВОТ меняют идентичность украинских детей через детсады24.07.25, 05:05 • 5824 просмотра