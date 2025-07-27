Россияне разработали интерактивную "азбуку победы" для первоклассников на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что с 1 сентября дети будут учиться по пропагандистскому пособию, которое искажает историю. В частности, в "азбуке":

вымышленные подвиги мифических героев (типа "панфиловцев");

культ победы СССР, преувеличенная роль России;

полное игнорирование вклада Украины и союзников.

Это очередной шаг к идеологическому подчинению украинских детей через школу - указывают в ЦНС.

Там подчеркивают, что Москва хочет, чтобы новое поколение считало себя "потомками победителей", но не украинцами.

Напомним

На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота". Детей из детских садов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".

Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие РФ" и искаженную историю.

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