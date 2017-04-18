Аз єсмь цар. Огляд подій за 10-17 квітня

ukru
18:53 • 66206 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 84764 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 111523 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 120265 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 169551 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121022 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109735 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133804 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121221 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123364 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.3 м/с
81 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84775 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126336 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 43587 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 51221 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 44101 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 66206 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126336 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 169551 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198512 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84775 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115777 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141987 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131675 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162207 перегляди
Актуальне
Аз єсмь цар. Огляд подій за 10-17 квітня

Аз єсмь цар. Огляд подій за 10-17 квітня

Київ • УНН

 • 7469 перегляди

Головними героями тижня стали заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. І росіянин, і турок, вочевидь, уявили себе царями: інакше їхню поведінку пояснити ніяк не можна.

Але все по черзі.

САФРОНКОВ

Ім’я Володимира Сафронкова вибухнуло на весь світ у середу, 12 квітня під час засідання Ради Безпеки ООН. У ході обговорення питання про застосування хімічної зброї в Сирії російський дипломат вийшов за рамки протоколу. Представник Великобританії Меттью Райкрофт заявив, що Росія зловживає правом вето та підтримує режим Башара Асада. У відповідь на це Сафронков, по-перше, перейшов на "ти", звертаючись до Райкрофта, по-друге, почав вичитувати британця.

"Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви цього боїтеся. Усе робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана. Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?" — сказав російський дипломат, а після цього закликав Райкфорта "не сміти більше ображати Росію".

Ці слова буквально підірвали інтернет: соцмережі та ЗМІ вибухнули потоком постів і коментарів. Хтось обурювався зневажливим тоном Сафронкова; хтось дивувався, чому росіянин не з'явився в ООН в спортивному костюмі – адже саме в такому вигляді подібним тоном розмовляють в російських підворіттях; експерти тим часом говорили, що подібним хамським тоном російські дипломати наслідують Путіну. А ось у Кремлі поведінку Сафронкова схвалили. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав тон виступу Сафронкова "цілком доречним" і заявив, що "нічого образливого сказано не було".

Після цього свою думку почали висловлювати журналісти, які намагалися знайти відповідь на питання, хто такий Сафронков та як він опинився в ООН. Проте жодних відкритих даних про походження, сім'ю, навчання, життєвий шлях або кар'єру Сафронкова в російських джерелах відшукати не вдалося. Російські ЗМІ, посилаючись на таємних інформаторів, повідомили лише, що він походить "з простої сім'ї" та завжди пишався тим, що потрапив у дипломатичні кола завдяки "здібностям", а не за блатом. Щоправда, після скандалу одна з московських газет без жодних уточнень і конкретики повідомила, що Сафронков нібито закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. Втім трохи пізніше стало відомо, що в базі даних-списку випускників цього вишу прізвище Сафронкова не значиться.

Деякі політичні експерти допускають, що Сафронков – працівник російських спецслужб і відряджений до МЗС Росії. Подібні відрядження офіцерів спецслужб до цивільних міністерств була дуже поширена за часі Союзу та на пострадянському просторі.

ЕРДОГАН
Президент Туреччини тим часом повільно, але впевнено, наділяв себе султанськими повноваженнями. Невідомо, чи претендує Ердоган на звання Сулеймана Пишного, проте рішення його…

Так, цього тижня в Туреччині відбувся референдум про збільшення президентських повноважень. Згідно з діючою конституцією зараз Туреччина – парламентська республіка, більшість владних повноважень концентрує у своїх руках прем'єр-міністр. Проте певні зміни в основний закон країни кардинально змінюють справу. З приводу цих змін як раз і проводився референдум. Опитування завершилося перемогою Ердогана: народне голосування дозволить йому сконцентрувати в руках фактично необмежену владу.

Тепер, після референдуму, 63-річний Ердоган зможе керувати країною мінімум до 2029 року. Зміни передбачають, що президент зможе керувати країною не більше двох 5-річних строків підряд. Проте нинішній строк Ердогана не рахується. Також президенту дозволять залишатися на чолі політичної партії, а отже зберігати контроль за внутрішньопартійними процесами та перешкоджати внутрішнім конкурентам. Окрім того, заплановані ним зміни до конституції передбачають, що саме президент призначатиме міністрів та інших вищих державних чиновників, а також половину вищого суддівського корпусу. Також голова держави отримає можливість випускати декрети та оголошувати надзвичайний стан.

Країна тим часом розкололася на два табори, противники Ердогана почали акції протестів. Зазначимо, що поти розширення повноважень Ердогана голосували три найбільші міста Туреччини – Стамбул, Анкара та Ізмір, а також більшість міст Середземноморського узбережжя. Опозиційні партії вже заявили, що оскаржуватимуть результати референдуму.

Ердоган у відповідь на це пообіцяв країні другий референдум – цього разу з приводу введення смертної кари. Тож не перемикайтеся, друзі. Далі буде.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,593.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.95
Ethereum
$2,018.80