Аз есмь царь. Обзор событий за 10-17 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14177 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74506 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137991 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110200 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112248 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109718 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102140 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106355 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103039 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Главными героями недели стали заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. И русский, и турок, очевидно, представили себя царями: иначе их поведение объяснить никак нельзя.

Но все по порядку.

САФРОНКОВ

Имя Владимира Сафронкова взорвалось на весь мир в среду, 12 апреля во время заседания Совета Безопасности ООН . В ходе обсуждения вопроса о применении химического оружия в Сирии российский дипломат вышел за рамки протокола. Представитель Великобритании Мэттью Райкрофт заявил, что Россия злоупотребляет правом вето и поддерживает режим Башара Асада. В ответ на это Сафронков, во-первых, перешел на "ты" , обращаясь к Райкрофт, во-вторых, начал отчитывать британца.

"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза не отводи, что ты глаза отводишь?" - сказал российский дипломат, а затем призвал Райкфорта »не сметь ​​больше оскорблять Россию".

Эти слова буквально взорвали интернет: соцсети и СМИ взорвались потоком постов и комментариев. Кто-то возмущался пренебрежительным тоном Сафронкова; кто удивлялся, почему русский не появился в ООН в спортивном костюме - ведь именно в таком виде подобным тоном разговаривают в российских подворотнях; эксперты тем временем говорили, что подобным хамским тоном российские дипломаты подражают Путину. А вот в Кремле поведение Сафронкова одобрили. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал тон выступления Сафронкова "вполне уместным" и заявил, что "ничего оскорбительного сказано не было".

После этого свое мнение начали высказывать журналисты, которые пытались найти ответ на вопрос, кто такой Сафронков и как он оказался в ООН . Однако никаких открытых данных о происхождении, семье, обучение, жизненный путь или карьеру Сафронкова в российских источниках найти не удалось. Российские СМИ, ссылаясь на тайных информаторов, сообщили только, что он происходит "из простой семьи» и всегда гордился тем, что попал в дипломатические круги благодаря "способностям", а не по блату. Правда, после скандала одна из московских газет без уточнений и конкретики сообщила, что Сафронков якобы окончил Московский государственный институт международных отношений. Впрочем чуть позже стало известно, что в базе данных-список выпускников этого вуза фамилия Сафронкова не значится.

Некоторые политические эксперты допускают, что Сафронков - работник российских спецслужб и отправлен в МИД России. Подобные командировки офицеров спецслужб к гражданским министерств была очень распространена по времени Союза и на постсоветском пространстве.

ЭРДОГАН
Президент Турции тем временем медленно, но уверенно, наделял себя султанскими полномочиями. Неизвестно, претендует Эрдоган на звание Сулеймана Великолепного, однако решение его ...

Так, на этой неделе в Турции состоялся референдум об увеличении президентских полномочий. Согласно действующей конституции сейчас Турция - парламентская республика, большинство властных полномочий концентрирует в своих руках премьер-министр. Однако определенные изменения в основной закон страны кардинально меняют дело. По поводу этих изменений как раз и проводился референдум. Опросы завершилось победой Эрдогана: народное голосование позволит ему сконцентрировать в руках фактически неограниченную власть.

Теперь, после референдума, 63-летний Эрдоган сможет управлять страной минимум до 2029 года. Изменения предусматривают, что президент сможет управлять страной не более двух 5-летних сроков подряд. Однако нынешний срок Эрдогана не считается. Также президенту позволят оставаться во главе политической партии, а следовательно сохранять контроль за внутрипартийными процессами и препятствовать внутренним конкурентам. Кроме того, запланированы ним изменения в Конституцию предусматривают, что именно президент будет назначать министров и других высших государственных чиновников, а также половину высшего судейского корпуса. Также глава государства получит возможность выпускать декреты и объявлять чрезвычайное положение.

Страна тем временем раскололась на два лагеря, противники Эрдогана начали акции протеста. Отметим, что поты расширения полномочий Эрдогана голосовали три крупнейших города Турции - Стамбул, Анкара и Измир, а также большинство городов Средиземноморского побережья. Оппозиционные партии уже заявили, что будут обжаловать результаты референдума .

Эрдоган в ответ на это пообещал стране второй референдум - на этот раз по поводу введения смертной казни. Поэтому не переключайтесь, друзья. Продолжение следует.

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