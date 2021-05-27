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The Guardian

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Австрія вимагає від Росії пояснень через відмову узгодити рейс Austrian Airlines в обхід Білорусі

Київ • УНН

 • 15522 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Австрія визнала "незбагненним" відмову Росії пропустити рейс авіакомпанії Austrian Airlines з Відня до Москви в обхід повітряного простору Білорусі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву МЗС Австрії, передає УНН.

Австрія вимагає від Росії пояснень через відмову узгодити рейс Austrian Airlines в обхід Білорусі

Цитата

"Реакція Росії для нас абсолютно незбагненна", - заявили в Міністерстві закордонних справ, додавши, що це була непропорційна відповідь на заходи, прийняті після недільного "жорстокого акту повітряного піратства".

Деталі

У МЗС заявили також, що таку позицію сьогодні донесли послу Росії, а посол Австрії в Москві також представив цю позицію Росії.

Дипломати закликали Москву роз'яснити свою позицію, додавши, що всі польоти в Росію і назад повинні виконуватися без проблем.

Контекст

Російська сторона сьогодні не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття літака з Відня до Москви в четвер за альтернативним маршрутом, який проходить не через простір Білорусі.

Раніше Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA).

Додамо

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Белавіа" до свого авіапростору і аеропортів.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю - з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

27 травня керівники міністерств закордонних справ країн ЄС збираються в Португалії обговорять реалізацію економічних санкцій проти Білорусі.

Як зазначив глава дипломатії Жозеп Боррель, санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорт калію і транзиту газу.

Що передувало

Мінськ 23 травня підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися.

Після цього білоруська влада затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

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