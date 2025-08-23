$41.220.00
Ексклюзив
07:20 • 13704 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 14003 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 15751 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 11181 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 32119 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 29239 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 25095 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24920 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24499 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13733 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
07:20 • 13704 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 13698 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 15751 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 22261 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
22 серпня, 15:16 • 32119 перегляди
Facebook

Авіаудар рф травмував двох жінок на Харківщині

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

22 серпня ЗС РФ атакували селище Ківшарівка на Куп'янщині. Внаслідок авіаудару пошкоджено будинки, дві жінки отримали травми.

Авіаудар рф травмував двох жінок на Харківщині

У Харківській області російські війська напередодні атакували з авіації селище Ківшарівка, дві жінки отримали травми, повідомили у суботу у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що 22 серпня близько 23:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено будинки.

"Дві жінки отримали травми та поранення", - ідеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали. У місті Куп'янськ загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років; у селі Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Харківська область
Куп'янськ