Авіаудар рф травмував двох жінок на Харківщині
Київ • УНН
22 серпня ЗС РФ атакували селище Ківшарівка на Куп'янщині. Внаслідок авіаудару пошкоджено будинки, дві жінки отримали травми.
У Харківській області російські війська напередодні атакували з авіації селище Ківшарівка, дві жінки отримали травми, повідомили у суботу у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
Слідством встановлено, що 22 серпня близько 23:00 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено будинки.
"Дві жінки отримали травми та поранення", - ідеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали. У місті Куп'янськ загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років; у селі Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.