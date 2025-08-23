Авиаудар рф травмировал двух женщин в Харьковской области
Киев • УНН
22 августа вс рф атаковали поселок Ковшаровка на Купянщине. В результате авиаудара повреждены дома, две женщины получили травмы.
В Харьковской области российские войска накануне атаковали с авиации поселок Ковшаровка, две женщины получили травмы, сообщили в субботу в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
Следствием установлено, что 22 августа около 23:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждены дома.
"Две женщины получили травмы и ранения", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 2 человека погибли, 5 – пострадали. В городе Купянск погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина, пострадали 54-летний мужчина и женщины 53, 57 и 65 лет; в селе Курганное Ольховатской общины пострадала 62-летняя женщина.