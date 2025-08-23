Авиаудар рф травмировал двух женщин в Харьковской области

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:20 • 13141 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 13419 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 15236 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 10919 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 31706 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29141 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 24871 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24890 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24481 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13715 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
64%
744мм
Популярные новости
В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров23 августа, 00:49 • 12005 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов23 августа, 01:21 • 16169 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 23 августа, 01:51 • 12938 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев23 августа, 03:12 • 13130 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 13168 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
07:20 • 13141 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 13207 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 15236 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 22068 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 31706 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кит Келлог
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 24871 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 15843 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 17898 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 20716 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 28393 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
Facebook
КАБ-500

Авиаудар рф травмировал двух женщин в Харьковской области

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

22 августа вс рф атаковали поселок Ковшаровка на Купянщине. В результате авиаудара повреждены дома, две женщины получили травмы.

Авиаудар рф травмировал двух женщин в Харьковской области

В Харьковской области российские войска накануне атаковали с авиации поселок Ковшаровка, две женщины получили травмы, сообщили в субботу в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что 22 августа около 23:00 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждены дома.

"Две женщины получили травмы и ранения", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 2 человека погибли, 5 – пострадали. В городе Купянск погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина, пострадали 54-летний мужчина и женщины 53, 57 и 65 лет; в селе Курганное Ольховатской общины пострадала 62-летняя женщина.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Харьковская область
Купянск