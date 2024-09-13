Авіаудар рф по Ямполю: уже дев’ятеро поранених
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару рф по Ямполю Сумської області загинуло 2 людини, 9 поранено. Пошкоджено адмінбудівлю, школу, аптеку, магазин, банк та техніку.
Внаслідок авіаційного удару російських військ по Ямполю Сумської області кількість поранених зросла до дев’яти, двоє людей загинули, повідомили у МВС у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
"Сумщина. Двоє людей загинули та дев’ятеро отримали поранення унаслідок ворожої атаки по Ямполю Шосткинського району", - йдеться у повідомленні МВС.
Уранці армія рф завдала авіаударів 4 бомбами по селищу.
Пошкоджень зазнали адміністративна будівля, школа, аптека, магазин, банківська установа, два трактора та автомобіль.
Авіаудар рф по Ямполю: уже двоє загиблих, відсутнє електропостачання13.09.24, 13:13 • 13774 перегляди