Авіаудар рф по Ямполю: уже двоє загиблих, відсутнє електропостачання
Київ • УНН
Внаслідок російського авіаудару по Ямполю Сумської області загинуло 2 людини, 6 поранено, у тому числі 4-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки та лікарню, відсутнє електропостачання.
Внаслідок авіаційного удару російських військ по Ямполю Сумської області кількість загиблих зросла до двох, 6 - отримали поранення, у тому числі одна дитина, пошкоджено лікарню, відсутнє електропостачання, повідомили у Сумській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 6 – отримали поранення, у тому числі одна дитина
У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що в лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення в селищі Ямпіль через атаку КАБами 13 вересня близько 9 години ранку. "Відтак станом на 11.30 - 2 загиблих. Пораненій дитині - 4 роки", - повідомили в прокуратурі у Telegram.
За даними ОВА, "пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання". На місці працюють всі необхідні служби.
Сумщина: окупанти вранці скинули 4 КАБи на Ямпіль, є загиблий, серед постраждалих дитина13.09.24, 10:59 • 16720 переглядiв