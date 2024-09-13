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Авіаудар рф по Ямполю: уже двоє загиблих, відсутнє електропостачання

Київ • УНН

 • 13774 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Ямполю Сумської області загинуло 2 людини, 6 поранено, у тому числі 4-річна дитина. Пошкоджено житлові будинки та лікарню, відсутнє електропостачання.

Внаслідок авіаційного удару російських військ по Ямполю Сумської області кількість загиблих зросла до двох, 6 - отримали поранення, у тому числі одна дитина, пошкоджено лікарню, відсутнє електропостачання, повідомили у Сумській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 6 – отримали поранення, у тому числі одна дитина

- повідомили в ОВА.

У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що в лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення в селищі Ямпіль через атаку КАБами 13 вересня близько 9 години ранку. "Відтак станом на 11.30 - 2 загиблих. Пораненій дитині - 4 роки", - повідомили в прокуратурі у Telegram.

За даними ОВА, "пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання". На місці працюють всі необхідні служби.

Сумщина: окупанти вранці скинули 4 КАБи на Ямпіль, є загиблий, серед постраждалих дитина13.09.24, 10:59 • 16720 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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