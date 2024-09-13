Авиаудар рф по Ямполю: уже двое погибших, отсутствует электроснабжение

В результате авиационного удара российских войск по Ямполю Сумской области количество погибших возросло до двух, 6 - получили ранения, в том числе один ребенок, повреждена больница, отсутствует электроснабжение, сообщили в Сумской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Предварительно, в результате обстрела погибли два человека, 6 - получили ранения, в том числе один ребенок - сообщили в ОВА.

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что в больнице умер 54-летний мужчина, который получил ранения в поселке Ямполь из-за атаки КАБами 13 сентября около 9 часов утра. "Поэтому по состоянию на 11.30 - 2 погибших. Раненому ребенку - 4 года", - сообщили в прокуратуре в Telegram.

По данным ОВА, "повреждены многоквартирные жилые дома, больница, отсутствует электроснабжение". На месте работают все необходимые службы.

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