Сумская область: оккупанты утром сбросили 4 КАБа на Ямполь, есть погибший, среди пострадавших ребенок

Российские войска утром сбросили 4 управляемые авиабомбы на Ямполь Сумской области, погиб 60-летний мужчина, трое гражданских, включая ребенка, обратились за медицинской помощью, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 13 сентября 2024 года около 09:00 оккупанты сбросили, по предварительным данным, четыре управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Ямполь Шосткинского района.

В результате атаки врага погиб 60-летний мужчина, который ехал на своем авто по поселку, также за медицинской помощью обратилось трое гражданских, среди которых ребенок - сообщили в прокуратуре в Telegram.

Указано, что повреждены частные домовладения, помещение аптеки.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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