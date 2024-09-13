Сумская область: оккупанты утром сбросили 4 КАБа на Ямполь, есть погибший, среди пострадавших ребенок
Киев • УНН
Оккупанты сбросили 4 управляемые авиабомбы на Ямполь Сумской области. Погиб 60-летний мужчина, трое гражданских, включая ребенка, обратились за медицинской помощью. Повреждены частные дома и аптека.
Российские войска утром сбросили 4 управляемые авиабомбы на Ямполь Сумской области, погиб 60-летний мужчина, трое гражданских, включая ребенка, обратились за медицинской помощью, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 13 сентября 2024 года около 09:00 оккупанты сбросили, по предварительным данным, четыре управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру поселка Ямполь Шосткинского района.
В результате атаки врага погиб 60-летний мужчина, который ехал на своем авто по поселку, также за медицинской помощью обратилось трое гражданских, среди которых ребенок
Указано, что повреждены частные домовладения, помещение аптеки.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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