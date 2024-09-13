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Сумщина: окупанти вранці скинули 4 КАБи на Ямпіль, є загиблий, серед постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 16720 перегляди

Окупанти скинули 4 керовані авіабомби на Ямпіль Сумської області. Загинув 60-річний чоловік, троє цивільних, включаючи дитину, звернулися за медичною допомогою. Пошкоджено приватні будинки та аптеку.

Російські війська вранці скинули 4 керовані авіабомби на Ямпіль Сумської області, загинув 60-річний чоловік, троє цивільних, включаючи дитину, звернулися за медичною допомогою, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 13 вересня 2024 року близько 09:00 окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем, також за медичною допомогою звернулось троє цивільних, серед яких дитина

- повідомили у прокуратурі у Telegram.

Вказано, що пошкоджено приватні домоволодіння, приміщення аптеки

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війська рф завдали 140 ударів по Сумщині за добу, є загиблий - поліція13.09.24, 10:16 • 23471 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП

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