Сумщина: окупанти вранці скинули 4 КАБи на Ямпіль, є загиблий, серед постраждалих дитина
Київ • УНН
Окупанти скинули 4 керовані авіабомби на Ямпіль Сумської області. Загинув 60-річний чоловік, троє цивільних, включаючи дитину, звернулися за медичною допомогою. Пошкоджено приватні будинки та аптеку.
Російські війська вранці скинули 4 керовані авіабомби на Ямпіль Сумської області, загинув 60-річний чоловік, троє цивільних, включаючи дитину, звернулися за медичною допомогою, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
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За даними слідства, 13 вересня 2024 року близько 09:00 окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем, також за медичною допомогою звернулось троє цивільних, серед яких дитина
Вказано, що пошкоджено приватні домоволодіння, приміщення аптеки
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Війська рф завдали 140 ударів по Сумщині за добу, є загиблий - поліція13.09.24, 10:16 • 23471 перегляд