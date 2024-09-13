Авиаудар рф по Ямполю: уже девять раненых

В результате авиационного удара российских войск по Ямполю Сумской области количество раненых возросло до девяти, два человека погибли, сообщили в МВД в Telegram в пятницу, пишет УНН.

«Сумщина. Два человека погибли и девять получили ранения в результате вражеской атаки по Ямполю Шосткинского района», - говорится в сообщении МВД.

Утром армия рф нанесла авиаудары 4 бомбами по поселку.

Повреждения получили административное здание, школа, аптека, магазин, банковское учреждение, два трактора и автомобиль.

Авіаудар рф по Ямполю: уже двоє загиблих, відсутнє електропостачання