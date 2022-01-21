Авіаудар по в'язниці в Ємені: понад 100 людей загинуло, поранених ще більше

КИЇВ. 21 січня. УНН. Внаслідок авіаудару під керівництвом Саудівської Аравії по в'язниці, керованій єменськими повстанцями-хуситами, у п'ятницю було вбито та поранено понад 100 ув'язнених, що є частиною потужного повітряного наступу, яке кількома годинами раніше призвело до того, що ще один авіаудар відключив найбіднішу країну арабського світу від Інтернету. Про це пише УНН з посиланням на АР.