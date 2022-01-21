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Авіаудар по в'язниці в Ємені: понад 100 людей загинуло, поранених ще більше

Авіаудар по в'язниці в Ємені: понад 100 людей загинуло, поранених ще більше

Київ • УНН

 • 25540 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Внаслідок авіаудару під керівництвом Саудівської Аравії по в'язниці, керованій єменськими повстанцями-хуситами, у п'ятницю було вбито та поранено понад 100 ув'язнених, що є частиною потужного повітряного наступу, яке кількома годинами раніше призвело до того, що ще один авіаудар відключив найбіднішу країну арабського світу від Інтернету. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Башир Омар, офіційний представник Міжнародного комітету Червоного Хреста в Ємені, повідомив число жертв. Він сказав, що рятувальники продовжують проходити через територію в'язниці в північному місті Саада, яке також контролює хусити.

"На жаль, кількість жертв, ймовірно, збільшиться", - сказав Омар.

"Лікарі без кордонів" в окремій заяві назвали кількість лише поранених "близько 200" людей.

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією, яка бореться з хуситами, не одразу визнала удар у Сааді.

У четвер генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він стривожений авіаударами по Сані, Ходейді та іншим місцям в Ємені, а також окремими обстрілами. Спеціальний посланник органу в Ємені Ханс Грундберг завершив візит до Ер-Ріяда у четвер, який мав обговорити сплеск бойових дій із саудівськими та єменськими урядовими чиновниками, які перебувать у вигнанні.

Удар у портовому місті Ходейда, завдав шкоди по телекомунікаційному центру, який є ключем до підключення Ємену до Інтернету. Авіаудари також були нанесені поблизу Сани, столиці Ємену, що утримується повстанцями-хуситами, що підтримуються Іраном, з кінця 2014 року.

Інтенсивна кампанія почалася після того, як хусити заявили про ракетний та безпілотний напад на столицю Об'єднаних Арабських Еміратів на початку тижня.

Довідка

Коаліція на чолі із Саудівською Аравією вступила у громадянську війну в Ємені 2015 року, щоб спробувати повернути до влади міжнародно визнаний уряд збіднілої країни, скинутий хуситами роком раніше. Війна перетворилася на найгіршу гуманітарну кризу у світі, коли міжнародне співтовариство розкритикувало авіаудари Саудівської Аравії, внаслідок яких загинули сотні мирних жителів і були завдані удари по інфраструктурі країни.

За даними проекту Armed Conflict Location & Event Project, внаслідок війни загинуло близько 130 000 людей, у тому числі понад 13 000 мирних жителів було вбито внаслідок цілеспрямованих атак.

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