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Біля аеропорту Абу-Дабі вчинено атаку дронами, троє людей загинули

Біля аеропорту Абу-Дабі вчинено атаку дронами, троє людей загинули

Київ • УНН

 • 58355 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Єменські хусити, імовірно, здійснили атаку з використанням безпілотників біля аеропорту в Абу-Дабі. В результаті вибухнули три сховища палива, загинуло троє людей, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За даними агентства, три людини загинули і шість отримали поранення в результаті вибуху трьох бензовозів в промисловому районі Мусаффа біля складів нафтової компанії ADNOC. За даними місцевих ЗМІ, убитими були два індійці і пакистанець.

Кадри в соціальних мережах нібито з місця подій показали густий стовп чорного диму, що піднімається з того району.

ALERTE — Attaque de drones kamikazes sur Abou Dhabi. Trois camions-citernes ont explosé, faisant 3 morts et 6 blessés et un incendie s’est produit près de l’aéroport. Les rebelles Houthis du Yémen annoncent lancer une “opération militaire d’envergure aux Émirats arabes unis”.pic.twitter.com/kqsXeyN2jE

— Infos Françaises (@InfosFrancaises)January 17, 2022

"Під час початкового розслідування на обох об'єктах були виявлені частини невеликого літака, які могли бути безпілотником і могли стати причиною вибуху і пожежі", — йдеться в заяві поліції Абу-Дабі, в якій наголошується, що "значних пошкоджень" не було.

Військовий представник хуситів, коментуючи подію, заявив, що угруповання почало військову операцію "в глибині ОАЕ" і оголосить подробиці в найближчі години.

Також повідомляється, що інциденти збіглися з візитом в ОАЕ президента Південної Кореї Мун Чже Іна. Представник блакитного дому заявив, що запланована зустріч на вищому рівні між Муном і наслідним принцом Абу-Дабі була скасована через "непередбачені і невідкладні державні справи".

Додамо

У минулому році Велика Британія, а також США та Ізраїль звинуватили Іран в причетності до нападу дрона на танкер, в результаті якого загинули дві людини.

Інцидент, під час якого 27 липня був пошкоджений танкер Mercer Street під прапором Ліберії, став першою атакою з людськими жертвами на комерційне судноплавство в регіоні, яку чиновники явно пов'язали з посиленням напруженості з Іраном.

Раніше прес-секретар МЗС Ірану Саїд Хатібзаде назвав "безпідставними" звинувачення в причетності своєї країни до цього нападу.

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